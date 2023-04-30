Малгобек, Ингушетия, 30 апреля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Ингушская полиция заподозрила мать и бабушку в нанесении травм 4-летней девочки из Малгобека. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба управления МВД РФ по республике Ингушетия в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«В дежурную часть МО МВД России «Малгобекский» поступило телефонное сообщение из Малгобекской больницы о том, что в приёмное отделение доставлена малолетняя девочка с телесными повреждениями», — сказано в сообщении.

Следователи установили, что травмы ребёнку предположительно причинили её мать и бабушка.

Правоохранители отмечают, что семья состоит на профилактическом учёте как неблагополучная. «Мать девочки вследствие физического недуга не имеет возможности ухаживать за ней. Обязанности по уходу за ребёнком осуществляла бабушка по материнской линии», — сказано в сообщении.

Ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в пресс-службе ведомства.

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