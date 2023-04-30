Нью-Дели, 30 апреля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Консульство России в индийском городе Мумбаи выясняет детали ареста в штате Гоа граждан России по обвинению в торговле наркотиками. Об этом 30 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на дипучреждение.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«По состоянию на сегодня ни задержанные, ни их родственники в генконсульство не обращались», — сообщили в консульстве.

Отмечается, что консульство связалось с компетентными органами штата Гоа и ждёт от них сведений о ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гоа были задержаны три человека по обвинению в продаже наркотиков. В их числе оказалась серебряный призёр московской Олимпиады-1980 пловчиха Светлана Варганова. У них изъяли наркотические вещества, а также вырученные от продажи деньги в различной валюте.