Санкт-Петербург, 30 апреля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Неизвестный пытался ослепить зелёным лазером пилотов, которые вели на посадку в Пулково прибывший из Сочи самолёт. Об этом сообщил 30 апреля источник Telegram-канала Shot.

Алексей Даничев/РИА Новости Самолет идет на посадку в международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге

Инцидент произошёл накануне около 18:50. Предположительно, неизвестный с лазером находился в жилых домах, расположенных возле аэропорта.

Действия злоумышленника не помешали экипажу совершить посадку. Пилоты сообщили о произошедшем, полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году глава Чечни Рамзан Кадыров запретил продажу лазерных указок на территории республики после того, как подросток пытался ослепить лучом пилота в аэропорту Грозного. Позднее в России ужесточили наказание за хулиганство на транспорте.