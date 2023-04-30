Новосибирск, 30 апреля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Частный легкомоторный самолёт Cessna-172 М совершил жёсткую посадку в районе городского аэропорта в Новосибирске. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР в Telegram-канале.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР Жёсткая посадка самолёта Cessna-172 М в Новосибирске

Воздушное судно, выполнявшее частный полёт, совершило жёсткую посадку на участке местности «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска. Экипаж не пострадал, у самолёта повреждены планер, кабина и шасси.

На опубликованных снимках видно, что самолёт приземлился в подлеске.

По факту происшествия проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место выехали следователи и криминалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Павловском районе Воронежской области жёсткую посадку совершил вертолёт Ми-8. Он повредил ЛЭП и приземлился на речной лёд, пострадавших не было.