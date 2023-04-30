Соледар, ДНР, 30 апреля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. ВСУ не смогли уничтожить созданные в 1960-х годах склады с вооружением в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром в ДНР. Об этом 30 апреля пишет РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что ВСУ, когда они занимали эту территорию, вывозили вооружение со складов, а в дальнейшем заминировали их зажигательными бомбами. Причем украинские военные при установке взрывчатки ошиблись.

Он отметил, что после того, как шахты перешли под контроль ЧВК «Вагнер», их начали разминировать. При этом в хранилище осталось много стрелкового оружия и боеприпасов.

«На складах, например, находится 292 тыс. ящиков с ППШ, в каждом ящике по десять штук. Представляете, какие объемы, это помимо другого вооружения», — сказал боец.

Как сообщало ИА REGNUM, Соледар был полностью освобождён от киевских боевиков в середине января. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, покидая город, ВСУ подорвали систему спуска в соляные рудники, была частично повреждена соляная шахта.