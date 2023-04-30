Анкара, 30 апреля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Турция надеется на продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

«Срок действия сделки истекает 18 мая. Она является полезной для двух стран [России и Украины], и мы говорили в дружеской атмосфере сторонам о пользе ее продления», — сказал он в интервью телеканалу Haberturk.

Министр добавил, что вероятность продления зерновой сделки существует. Тема зерна означает хлеб, и «это жизненно важно для стран, в нём нуждающихся», заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину продлить зерновую сделку. В ближайшее время, по этой информации, вопрос о продлении будет обсуждаться с участием представителей России, Турции и ООН.

Зерновая сделка ранее была продлена до 18 мая 2023 года. В Кремле и МИД России отмечали, что дальнейшее продление будет зависеть от выполнения той части условий, в которых заинтересована Россия.