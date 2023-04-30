ЦИК Узбекистана: референдум по внесению поправок в конституцию страны признан состоявшимся

Ташкент, , 12:43 — REGNUM Референдум по вопросу внесения поправок в конституцию Узбекистана признан состоявшимся, сообщил 30 апреля журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Бахром Кучкаров.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 13 часов число проголосовавших достигло 12 083 105, что составляет 62,24% числа внесенных в списки граждан. Это означает, что ЦИК имеет основания признать референдум состоявшимся», — сообщил журналистам на брифинге Кучкаров.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством Узбекистана референдум считается состоявшимся, если в нем примут участие не менее 50% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Утром 30 апреля в Узбекистане началось голосование на референдуме по конституции в новой редакции, которое продлится с 08:00 до 20:00 по местному времени (06:00–18:00 мск).

Сообщалось, что на референдуме впервые применят систему биометрической идентификации граждан.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 марта 2023 года Законодательная палата парламента Узбекистана утвердила проект конституционного закона «О Конституции Республики Узбекистан», было принято решение назначить референдум по вопросу о поправках в конституцию страны на 30 апреля.

В новой редакции конституции введена норма, в соответствии с которой наряду с постом президента страны один и тот же человек не может более двух сроков подряд занимать должности спикера председателя Сената, председателя ЦИК, Законодательной палаты, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя и заместителя председателя Высшего совета судей и несколько других должностей.

В июне 2022 года президент республики заявил, что поправки в конституцию Узбекистана лучше предварительно вынести на референдум. Он отметил, что законодательство Узбекистана позволяет парламенту менять конституцию, но предлагает спросить мнение у граждан страны. Президент отметил, что в этом случае будет подтверждён принцип, что автором конституции является народ. В этом случае граждане республики смогут называют новую конституцию своей.