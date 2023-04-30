Москва, 30 апреля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Спорткар Ferrari без госномеров врезался в столб в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в ночь на 30 апреля на Рублёвском шоссе. От удара автомобиль разлетелся на части, после аварии двигатель оказался примерно в 30 метрах от машины.

В результате инцидента пострадала 23-летняя девушка, её госпитализировали с травмами головы, переломом позвоночника и ног. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, при этом не уточняется, была ли девушка за рулём в момент происшествия.

Telegram-канал Shot уточняет, что накануне участница аварии праздновала свой день рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Московской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими. Авария произошла на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе. На светофоре грузовой автомобиль въехал в шесть легковушек. В результате ДТП погибли четыре человека, из них двое детей.