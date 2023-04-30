Москва, 30 апреля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. В зоне спецоперации наградили отличившихся военнослужащих Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, сообщили 30 апреля в Министерстве обороны РФ.

Кадр из видео Ордена для награждения

Военным вручили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский rрест» IV степени, медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

«Командир соединения поздравил воинов «крылатой пехоты» с высокими наградами и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач», — говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля начальник штаба — первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Анатолий Концевой наградил военнослужащих ВДВ государственными наградами.

Военнослужащие были удостоены орденов Мужества, знаков отличия «Георгиевский крест» IV степени, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством с мечами», Суворова, Жукова, «За Отвагу» и «За спасение погибавших».