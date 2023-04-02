Москва, , 13:49 — REGNUM Начальник штаба — первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Анатолий Концевой наградил военнослужащих ВДВ государственными наградами. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Награждение военнослужащих ВДВ в зоне СВО Кадр из видео

Награждение проходило в боевой обстановке на одном из направлений зоны спецоперации.

Отмечается, что военнослужащие были удостоены орденов Мужества, знаков отличия «Георгиевский крест» IV степени, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством с мечами», Суворова, Жукова, «За Отвагу» и «За спасение погибавших». Начальник штаба поблагодарил бойцов за героизм и мужество, проявленные в ходе выполнения задач СВО.

Как передавало ИА REGNUM, российская армия за сутки уничтожила на двух направлениях две украинские группы диверсантов и разведчиков. Так, на южнодонецком направлении военным удалось сорвать у ВСУ две попытки проведения разведки боем передовых позиций российских войск, ликвидировано до 20 боевиков. Пять боевиков были уничтожены на запорожском направлении при попытке вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл ВС России, уточнил начальник пресс-центра.