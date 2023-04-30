Токмак, Запорожская область, 30 апреля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины дважды за ночь обстреляли населённый пункт Токмак Запорожской области, сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Отмечается, что целью первого обстрела стало железнодорожное депо, зафиксировано два прилета.

В результате второго удара вспыхнул пожар на местной СТО «Надежда», возгорание было ликвидировано. В результате обстрелов никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ ночью 30 апреля выпустили 30 снарядов по населённым пунктам ДНР.

Было зафиксировано семь обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм. Под огнём противника оказались Горловка, Макеевка, Никольское, Новоселовка Вторая, Петровское, Степное и Яковлевка.