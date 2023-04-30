ВСУ за ночь семь раз обстреляли территории Донецкой Народной Республики

Донецк, , 07:53 — REGNUM ВСУ ночью 30 апреля выпустили 30 снарядов по населённым пунктам ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что было зафиксировано семь обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм. Под огнём противника оказались Горловка, Макеевка, Никольское, Новоселовка Вторая, Петровское, Степное и Яковлевка.

Днём ранее боевики обстреляли ДНР 48 раз, выпустив 237 боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные с помощью реактивной системы залпового огня повторно обстреляли посёлок Суземка.

Система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов, пострадавших нет.