ВСУ выпустили 30 снарядов по ДНР за ночь
Донецк, 30 апреля 2023, 07:53 — REGNUM ВСУ ночью 30 апреля выпустили 30 снарядов по населённым пунктам ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Отмечается, что было зафиксировано семь обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм. Под огнём противника оказались Горловка, Макеевка, Никольское, Новоселовка Вторая, Петровское, Степное и Яковлевка.
Днём ранее боевики обстреляли ДНР 48 раз, выпустив 237 боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные с помощью реактивной системы залпового огня повторно обстреляли посёлок Суземка.
Система противовоздушной обороны сбила несколько снарядов, пострадавших нет.