Новосибирск, 30 апреля, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Утечка опасного груза — аммиачной воды — обнаружена на железнодорожной станции Инская под Новосибирском. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Михаил Мордасов/РИА Новости Вагон-цистерна для перевозки аммиака

Течь аммиачной воды выявили утром при проверке технического состояния вагонов грузового поезда, который следовал до станции Усть-Илимск в Иркутской области.

Специализированные службы приняли меры к ликвидации разлива, вагон отцепили от грузового состава. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере перевозки опасных грузов по железной дороге.

Сортировочная станция Инская находится в Первомайском районе города Новосибирска и служит транспортным узлом для потока грузов с Урала, из Кузбасса и Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, утечки химических веществ на станции Инской фиксируют регулярно. В начале апреля здесь произошла утечка соляной кислоты из контейнера, в январе течь выявили в вагоне с опасным веществом. В январе 2022 года на станции произошла разгерметизация цистерны с безводным газом.