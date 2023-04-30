Лондон, 30 апреля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Российские подводные лодки могут перерезать британские подводные кабели связи, соединяющие остров с остальным миром. Об этом заявил сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

«Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей, в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — цитирует его издание Daily Express.

Такая атака, уточнил Менезес, приведёт к тому, что отключится интернет, а также прекратят работу больницы, банки и учебные заведения.

Британия зависит от полутысячи кабелей, а их общая длина составляет более миллиона километров, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФСБ, сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия против России.

В ходе анализа выявленных компьютерных угроз специалисты получили данные, которые свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на российские объекты гражданского назначения.