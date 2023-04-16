Резников обвинил Меркель в том, что она способствовала невступлению Грузии и Украины в НАТО

Киев, , 11:10 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение о том, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступала против вступления Грузии и Украины в НАТО во время саммита альянса в 2008 году и убедила в этом союзников. Интервью министра обороны Украины опубликовано 16 апреля в испанской газете La Razon.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Запад на протяжении долгого времени жил в догме непровоцирования России, при этом в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте была вполне осуществимая возможность того, что Грузия и Украина смогут стать новыми членами альянса.

«Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев», — приводит издание его слова.

Резников предположил, что именно занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель выступила против этого и убедила всех остальных.

Как передавало ИА REGNUM, США выступили против предложений по принятию «дорожной карты» для вступления Украины в НАТО. Об этом шла речь в ходе дискуссии министров иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе. Переговоры глав МИД стран — членов НАТО проходили в преддверии саммита лидеров государств, который намечен на июль 2023 года в Вильнюсе.