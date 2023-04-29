Дамаск, 30 апреля, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад увидел в отказе от использования при расчётах доллара в пользу юаня возможности для экономического развития стран. Об этом он заявил 29 апреля на встрече со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Асад подчеркнул, что всё более необходимым становится освобождение от американской валюты в сделках, ведущую роль в этом могут сыграть страны БРИКС, а также переход на юани в торговле между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах, те же процессы идут в отношении расчётов в евро.

По данным Центробанка России, доля юаня в экспортных расчётах выросла с 0,5% до 16%, доля рубля — до 34%.