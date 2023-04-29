Штутгарт, Германия, 29 апреля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. «Штуттгарт» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу (бундеслиги). Встреча прошла 29 апреля и завершилась со счётом 2:1.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Игроки ФК «Штуттгарт»

В составе «Штуттгарта» голы забили нападающий Серу Гирасси (22) и полузащитник Тангуй Кулибали (78), реализовавший пенальти. У «Боруссии» отличился хавбек Юлиан Вайгль (83) с пенальти.

В настоящее время «Штуттгарт» с 28 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия» идёт на 10-м месте с 36 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дортмундская «Боруссия» сыграла вничью со «Штуттгартом» в матче 28-го тура бундеслиги. Встреча прошла 15 апреля и завершилась со счётом 3:3.