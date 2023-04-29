Будапешт, 29 апреля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, сообщила 29 апреля пресс-служба IJF.

Павел Лисицын/РИА Новости Дзюдо

«Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных атлетов», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет пока не готов принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году и отложил обсуждение этой темы на неопределённый срок. В МОК не могут пока найти решение, которое бы удовлетворяло всех.

Глава организации Томас Бах считает необходимым допускать представителей России и Белоруссии на соревнования при условии участия с нейтральным статусом. Кроме того, он предложил лишить возможности состязаться тех, кто поддерживает спецоперацию.

Министерства иностранных дел пяти стран — Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы — выступили против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.