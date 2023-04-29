Автор книги Sapiens Юваль Ной Харари сравнил ChatGPT c оружием массового поражения

Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Несмотря на то, что искусственный интеллект можно использовать и в благих целях, он несёт и угрозу для человеческой цивилизации, поскольку способен самостоятельно создавать уникальные музыку, тексты и изображения. Такое мнение высказал писатель, историк, автор «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари в статье для The Economist.

ChatGPT © Zuma/TASS

Он отметил, что почти вся человеческая культура построена на языке, она является совокупностью артефактов, которые создали люди: права человека, законы, религия.

Автор статьи считает, что нейросеть, которая умеет создавать тексты, фактически «взламывает операционную систему человеческой цивилизации».

Он напомнил, что многие увлекаются тем, что ChatGPT либо другая нейросеть помогает учащимся написать свои работы, при этом нужно помнить, что искусственный интеллект может быть использован и для производства политического контента, недостоверных новостей и «священных писаний» для новых культов.

Ученый также обратил внимание на то, что в интернете ведётся много дискуссий на различные темы, при этом на самом деле люди спорят с ботами. В связи с этим он предупредил, что людям совершенно бессмысленно тратить время, пытаясь изменить мнение бота, в то время как искусственный интеллект может оттачивать свои сообщения настолько точно, что имеет хорошие шансы повлиять на людей.

Харари уточнил, что люди ещё могут регулировать новые инструменты искусственного интеллекта, но действовать нужно быстро. Он сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием, отметив, что теперь человечеству предстоит бороться с новым оружием массового уничтожения, которое может уничтожить его ментальный и социальный мир.

«В то время как ядерное оружие не может изобрести более мощное ядерное оружие, искусственный интеллект может сделать искусственный интеллект экспоненциально более мощным», — отметил учёный.

Как передавало ИА REGNUM, эксперты полагают, что революция в военном деле, сопоставимая с изобретением пороха и ядерного оружия, может произойти при дальнейшем развитии искусственного интеллекта. Вместе с тем звучат и опасения, связанные с неограниченным доступом к такому оружию. Недавно американский журнал National Defence назвал Украину «лабораторией, в которой создаётся новая форма ведения войны». Речь идёт о применении искусственного интеллекта (ИИ). Одна из наиболее развитых в этом отношении сфер — разведка и распознавание целей.

В отдельных случаях ИИ уже управляет дронами лучше, чем человек. Это показал смоделированный в Китае в марте бой двух ударных групп беспилотников. Специалисты считают, что в будущем воздушные бои будут идти именно на ближней дистанции.