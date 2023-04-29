ДНР, 29 апреля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Группировка «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) сорвала украинские контратаки на Артёмовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР, сообщил 29 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнемётных систем «Южной» группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

По словам представителя ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах Артёмовска.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы личного состава и техники в район Артёмовска. По его словам, воинская колонна прибыла в район расположенной к западу от Артёмовска Дружковки. Уточнялось, что прибывший личный состав и военная техника не имеют опознавательных знаков.

Тем временем 27 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске. По его словам, подразделения ВСУ всё ещё могут перемещаться под обстрелами, но всякий раз теряют при этом часть своих резервов.