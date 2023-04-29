В разведке Украины прокомментировали пожар в Севастополе и пообещали продолжить удары по Крыму

Киев, , 15:23 — REGNUM Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов 29 апреля, комментируя удар беспилотников по нефтебазе в Севастополе, заявил, что ВСУ продолжат удары по Крыму.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«По его словам, удары по Крыму будут продолжаться. [Юсов] посоветовал жителям полуострова в ближайшее время не находиться рядом с военными и обеспечивающими армию РФ объектами», — сообщила «Страна».

В ночь на 29 апреля нефтебаза в Севастополе была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Один из дронов был сбит на подлёте. В результате атаки было повреждено четыре ёмкости, один из резервуаров загорелся. В нём находился большой объём топлива, и пожару был присвоен сложный уровень.

Власти Севастополя заявили, что пожар не несёт угрозы гражданским объектам города. После 12:00 мск пожар был локализован, открытое горение ликвидировано, в 15:00 мск глава города Михаил Развожаев заявил, что пожар ликвидирован. Представители ВСУ прокомментировали инцидент, заявив, что «любят», когда в Крыму происходят взрывы.