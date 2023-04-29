Развожаев: в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотника

Севастополь, , 10:57 — REGNUM В атаке на нефтебазу в Севастополе предположительно принимали участие два беспилотника, заявил 29 апреля губернатор города Михаил Развожаев.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Предварительно: из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два», — сказал он журналистам.

По его словам, в результате атаки повреждения получили четыре цистерны, сейчас они практически догорели.

В настоящее время ведётся интенсивное тушение, неповреждённые емкости ограждаются от огня и охлаждаются.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Развожаев также рассказал, что пожар на топливном резервуаре никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом города. По его словам, эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.