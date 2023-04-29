Киев, 29 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Представитель сил обороны таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский 29 апреля прокомментировал удар по нефтебазе в Севастополе, заявив, что любит «бавовну (взрывчатку, сленг. — Прим. ред.) с доставкой в Крым».

Стрингер/ТАСС Пожар на нефтебазе в Севастополе, где из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом

Нефтебаза в Севастополе была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами в ночь на 29 апреля. Было повреждено четыре ёмкости, один из резервуаров с топливом загорелся. Поскольку в данном резервуаре находился большой объём топлива, пожару был присвоен сложный уровень.

«Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю бавовну с доставкой в Крым», — заявил Дмитрашковский. Размещённый ВСУ видеоролик включает в себя также кадры горения резервуаров.

Власти Севастополя после атаки БПЛА заявили, что пожар на нефтебазе не несёт угрозы гражданским объектам и не повлияет на снабжение топливом. Жителей из близлежащих районов эвакуировать не стали. После 12:00 мск пожар был локализован, позже открытое горение было ликвидировано.