Власти Польши предписали сотрудникам школы при посольстве России покинуть здание

Варшава, , 12:08 — REGNUM Польские власти потребовали, чтобы к вечеру сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве покинули здание. Об этом советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш сообщил 29 апреля РИА Новости.

Он рассказал, что представители польских властей вошли в помещения школы и начали описывать имущество. Сотрудникам позволили провести там ещё несколько часов.

«Сотрудникам школы были заявлено, что они должны покинуть здание до шести часов вечера (19:00 мск)», — сказал Ордаш.

Ранее Польша объявила, что приступает к изъятию российской недвижимости в Варшаве. Со счетов посольства России были изъяты деньги, ранее замороженные под предлогом борьбы с финансированием терроризма и легализацией средств. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что польские власти творят правовой произвол и вопиющим образом нарушают Венскую конвенцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полицейских попытались войти в школу при посольстве на улице Келецкой, но сотрудник дипмиссии не открыл им дверь. Тогда они сломали калитку у ворот и ворвались в здание. На ворота школы представители мэрии повесили замок, чтобы российская сторона не смогла вывезти имущество.