Москва, 29 апреля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Ушёл из жизни заслуженный артист России Сергей Колесников, сообщила РИА Новости его супруга.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заслуженный артист России Сергей Колесников

По её словам, актёр скончался утром 29 апреля. Причины смерти пока не называются.

Заслуженному артисту России было 68 лет.

Известность актёр получил после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», а также по циклу передач программы «Фазенда» на Первом канале, автором и ведущим которой он являлся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве ушёл из жизни советский и украинский актёр Харьковского театра им. Шевченко «Березиль» Александр Тартышников. Ему было 80 лет.