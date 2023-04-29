Варшава, 29 апреля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции ворвались в школу при российском посольстве на улице Келецкой в столице Польши и начали ломать дверь после отказа сотрудника российской дипмиссии открыть её, сообщает 29 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам корреспондента агентства, представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. После этого специально приглашенные службы сломали калитку у ворот школы и ворвались в здание. Сотрудники мэрии заблокировали ворота школы цепью с замком, чтобы российская сторона не смогла вывезти имущество.

На место происшествия, помимо польских властей, прибыли и сотрудники российской дипмиссии в Варшаве, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш. Он сообщил журналистам, что все действия, касающиеся изъятия здания, российская сторона считает незаконными. Он предупредил об ответных дипломатических шагах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Польша ранее объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Также со счетов посольства России были изъяты деньги. Ранее эти средства были заморожены под тем предлогом, что могут будто бы использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма.

Комментируя случившееся, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал решение польских властей правовым произволом и вопиющим нарушением Венской конвенции.