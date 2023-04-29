Москва, , 11:29 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки отрасли электротранспорта. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба правительства России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её информации, речь идёт о реализации 29 мероприятий, один блок перечня посвящён развитию инфраструктуры.

Отмечается, что Минэкономразвития, Минэнерго и власти регионов должны разработать методические рекомендации по реализации программы субсидирования быстрых зарядных станций. Данную работу нужно будет провести на основе опыта 12 субъектов РФ, которые участвуют в пилотном проекте. Благодаря государственной поддержке в 2022 году в этих регионах было открыто 439 зарядных станций, в 2023 году число субъектов, участвующих в таких проектах, увеличилось до 34.

Уточняется, что Минэнерго, Минстрою и Ростехнадзору поручается оценить целесообразность обязательной установки зарядных станций в ходе строительства многоквартирных домов и общественных зданий. Планируется предоставить гражданам возможность устанавливать медленные зарядные станции в наземных и подземных паркингах многоквартирных домов без обращения в энергокомпании. В результате жильцы смогут пользоваться ими ночью, когда в домовых сетях имеется избыток энергомощностей.

По информации пресс-службы, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС выработают дополнительные варианты отсрочки оплаты стоимости технологического присоединения заправочных станций к электрическим сетям.

Отмечается, что один из блоков мер касается стимулирования использования электрокаров бизнесом и гражданами. В перечне дополнительных мер есть предложение о пересмотре стоимости ОСАГО для владельцев электромобилей, эксплуатируемых в такси и каршеринге. В перечне содержится блок мер по развитию электросудов и созданию для них необходимой инфраструктуры.

Работа над развитием зарядной инфраструктуры и электротранспорта идёт в рамках реализации стратегической инициативы социально-экономического развития «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» и Концепции развития производства и использования электротранспорта в России до 2030 года.

Как передавало ИА REGNUM, правительство России выделило десяти регионам 86,5 млрд рублей на развитие электротранспорта. Отмечается, что на условиях софинансирования эти средства получат регионы, в которых в обновлении нуждается значительная часть транспортной инфраструктуры.

Речь идёт о Краснодарском, Красноярском, Пермском краях, Волгоградской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Ярославской областях.