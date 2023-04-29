Губернатор Развожаев: пожар на территории порта в Севастополе не угрожает гражданским объектам

Севастополь, , 08:06 — REGNUM В Севастополе пожар на топливном резервуаре не несёт угрозы гражданским объектам, заявил находящийся на месте происшествия губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, пожаром охвачена территория порта, которая находится на отдалении от гражданской инфраструктуры.

Развожаев возглавил оперативный штаб по ликвидации возгорания. На месте также работают сотрудники регионального управления МВД и прокуратуры. Пожару присвоен четвёртый ранг сложности — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет, констатировал губернатор.

«На месте 18 пожарных расчётов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнём, ожидается прибытие пожарного поезда», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание резервуара с топливом в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя произошло 29 апреля после атаки украинского беспилотника, заявил ранее губернатор. Площадь пожара составляет почти 1000 кв. метров.