Севастополь, 29 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. В Севастополе пожар на топливном резервуаре не несёт угрозы гражданским объектам, заявил находящийся на месте происшествия губернатор Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

По его словам, пожаром охвачена территория порта, которая находится на отдалении от гражданской инфраструктуры.

Развожаев возглавил оперативный штаб по ликвидации возгорания. На месте также работают сотрудники регионального управления МВД и прокуратуры. Пожару присвоен четвёртый ранг сложности — самый сложный из всех возможных. Пострадавших нет, констатировал губернатор.

«На месте 18 пожарных расчётов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнём, ожидается прибытие пожарного поезда», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, возгорание резервуара с топливом в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя произошло 29 апреля после атаки украинского беспилотника, заявил ранее губернатор. Площадь пожара составляет почти 1000 кв. метров.