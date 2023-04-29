Украинские военные за ночь обстреляли ДНР шесть раз, выпустив 22 снаряда
Донецк, 29 апреля 2023, 07:05 — REGNUM За минувшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 47 раз. Всего было выпущено 259 единиц различных боеприпасов, сообщили 29 апреля в представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Только за ночь ВСУ обстреляли ДНР шесть раз, выпустив 22 снаряда.
Под огнём противника за сутки оказались районы 11 населённых пунктов республики. В результате погибли девять человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. Различные ранения получили 17 мирных жителей Донецка и Горловки. Повреждено 31 жилое домостроение и 12 объектов гражданской инфраструктуры.
В предыдущие сутки в ДНР зарегистрировали 35 обстрелов.
Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что 28 апреля украинские войска ударили по центральным районам Донецка, в том числе больнице, парку, жилым домам. В республиканскую травматологию доставили более 10 раненых.