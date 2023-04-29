Лондон, 29 апреля, 2023, 06:42 — ИА Регнум. В британском графстве Камбрия в туалете паба нашли секретные документы с информацией о подводной лодке HMS Anson. О находке рассказала газета The Sun со ссылкой на источники.

George Закрытый паб в Великобритании

На найденных документах стоял британский гриф секретности.

По информации нашедшего бумаги, это случилось ночью, в пабе было много посетителей, в том числе военных.

«Я зашёл в туалет, и документы лежали на полу в кабинке… Любой мог найти их», — цитирует газета информатора.

Отмечается, что подводная лодка HMS Anson в феврале 2023 года впервые вышла в открытое море. Она оборудована тяжелыми торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащий Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, подозреваемый в утечке секретных документов, возможно, начал выкладывать секретную информацию в широкий доступ с февраля 2022 года.