Подозреваемый в утечке секретной информации в США начал публиковать её с февраля 2022 года

Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Военнослужащий Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, подозреваемый в утечке секретных документов, возможно, начал выкладывать секретную информацию в широкий доступ с февраля 2022 года. Об этом 21 апреля сообщила газета The New York Times.

Секретные материалы

Предполагается, что Тейшейра начал публиковать секретные данные на онлайн-платформе Discord. Пользователь, чья учётная запись с большой долей вероятности принадлежит Тейшейре, состоял в сообществе, где было ещё около 600 человек, и именно здесь он начал публиковать секретные документы.

Первые публикации были сделаны через несколько дней после начала российской спецоперации на Украине. Пользователь выкладывал информацию о погибших со стороны Украины и России, а также сведения о деятельности российских разведслужб и о помощи западных стран Киеву. Автор публикации ссылался на данные ЦРУ и служб разведки США.

При этом, по словам бывших членов сообщества, в нём действовало правило о запрете распространения документов за пределы сервера. Однако в феврале подросток, состоявший в группе, начал публиковать секретные данные на других серверах, не уведомив об этом других членов группы.

На сегодняшний день неизвестно, знают ли американские власти об этих публикациях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США могут изменить подход к поддержке украинской армии перед планируемым контрнаступлением после утечки документов Пентагона в интернет.