Донецк, 29 апреля, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Артиллерия группировки «Юг» уничтожила три склада боеприпасов и совершила огневые налёты на пункты временной дислокации ВСУ. Об этом 29 апреля рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Ударами поражены пункты 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино и 24-й отдельной механизированной бригады в районе Дзержинска, а также пункт временной дислокации 3-й отдельной танковой бригады в районе Орловки.

Кроме того, уничтожено три склада боеприпасов, значительное количество живой силы, вооружений, военной техники.

Как пояснил офицер, ракетные подразделения российской группировки «Юг» нанесли удар по пункту дислокации боевиков батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Новониколаевки.

Ракетчики Южного военного округа (ЮВО) уничтожили две позиции радиолокационных станций противника в районе Камышевахи и взводный опорный пункт механизированной бригады ВСУ.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристами соединений «Южной» группировки войск уничтожено три 128-мм миномета, гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Новодарьевка, Авдеевка, Невельское и Георгиевка», — добавил Вадим Астафьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Угледара российские артиллеристы поразили опорный пункт ВСУ, ликвидировано пять боевиков и техника.