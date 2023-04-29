Украинский пленный: командование ВСУ приказало экономить патроны для контрнаступления в Донбассе

Москва, , 03:24 — REGNUM Командование киевской армией отдало приказ экономить патроны на кременском направлении в Донбассе для контрнаступления. Об этом РИА Новости рассказал пленный военнослужащий 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Солдат признался, что на сутки им выдают «пять рожков», при этом приказывают стрелять только одиночными, чтобы было экономнее.

«Сказали на контрнаступление нужно экономить, стрелять только прицельными. Потому что патронов много нет», — пояснил Киндюк и добавил, что его сослуживцы не верят в успех контрнаступления.

«Всё обречено, потому что нет кадровых военных, а на позициях — только мобилизованные. Старший на позиции был сержант. Офицеров с нами никогда не было», — сказал пленный.

Как сообщало ИА REGNUM, украинских солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на передовой, рассказал Владимир Киндюк.