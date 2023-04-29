Солдат ВСУ заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на поле боя
Москва, 29 апреля 2023, 00:57 — REGNUM Украинских солдат заставляют писать рапорты с просьбой хоронить их на передовой. Об этом рассказал журналистам военнослужащий 100-й бригады территориальной обороны киевской армии Владимир Киндюк. Он попал в плен на Кременском участке в Донбассе.
По признанию военнопленного, солдат командование заставляет писать рапорты, чтобы в случае гибели их хоронили на позициях.
«Не знаю для чего. Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести», — предположил Киндюк.
Украинский солдат добавил, что его семье уже не приходят деньги, несмотря на то, что он находится в плену.
«Я, скорее всего, числюсь на Украине пропавшим без вести», — сказал пленный.
Как сообщало ИА REGNUM, восемь человек из 110-й бригады территориальной обороны ВСУ сдались в плен 21 апреля.