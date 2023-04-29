Армения, 26 апреля, 2010, 14:23 — ИА Регнум. В Армении вспоминают жертв Чернобыльской трагедии. По традиции, 26 апреля в Ереване состоялось возложение цветов к мемориалу, к присутствующим обратился посол Украины в Армении Александр Божко .

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Радиоактивному загрязнению подверглись 200 тыс. кв. км территории Европы, из них примерно 70% приходятся на Россию, Украину и Белоруссию. На ликвидацию последствий аварии были переброшены военные и строители со всего Союза. Оперативную группу гражданской обороны СССР, в которой была делегация из Армении, возглавил начальник штаба ГО Армянской ССР генерал-майор Лев Мелконов. В группу входили полковники Григорий Багян, Сергей Алавердян, Феликс Аветисян и подполковник Владимир Соколян. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие 600 тыс. человек, 200 тыс. из них получили повышенные дозы облучения. Сегодня, из трех тысяч строителей, врачей, военных, делегированных из Армении на ликвидацию катастрофы, в живых остались менее двух тысяч человек.

Как говорится в сообщении посольства Украины в Армении, "взрыв на Чернобыльской атомной электростанции имел страшные последствия как для окружающей среды, так и для экономики Украины". "Чтобы наглядно представить себе ее масштабы, достаточно сказать, что кроме Украины, Белоруссии и России последствия Чернобыльской катастрофы ощутили на себе Швеция, Норвегия, Польша, Великобритания и другие страны. Украинский народ всегда будет помнить о мужестве и стойкости тех, кто несмотря на смертельную опасность предотвратил угрозу планетарной катастрофы и сделал все для смягчения последствий аварии на ЧАЭС. В том числе о свыше 3-х тысячах армянских специалистов, направленных на Украину. Чувство дружбы и братского сопереживания, проявленные представителями армянского народа, стали еще одним подтверждением искренности отношений между двумя народами.

12-13 апреля текущего года в Вашингтоне состоялся Саммит по вопросам ядерной безопасности. Одним из ключевых событий Саммита стало заявление Украины о решении избавиться от запасов высокообогащенных ядерных материалов до следующего Саммита 2012 года. Решение Украины избавиться от высокообогащенных ядерных материалов названо одним из главных достижений Саммита в сфере развития современной системы нераспространения. Высокообогащенные ядерные материалы - потенциальный источник экологической угрозы. Поэтому в интересах Украины, которая пережила наибольшую в истории человечества атомную катастрофу, минимизировать теоретическую угрозу нештатных ситуаций.

Было также подтверждено решение Соединенных Штатов о продолжении совместной работы по обеспечению ядерной безопасности, включая усилия по обеспечению безопасности Чернобыльского ядерного реактора и преодолению последствий аварии на ЧАЭС. Таким образом, заявив об отказе от собственных высокообогащенных ядерных материалов, Украина подтвердила, что остается последовательным участником международных усилий в сфере усиления физической защиты ядерных материалов, в полном объеме выполняет свои международные обязательства на этом направлении и вносит активный вклад в дело противодействия ядерному терроризму, проводит взвешенную политику в сфере нераспространения.

Сегодня, 24 года спустя, несмотря на значительные усилия государственных органов, работу ученых и специалистов, вложенные огромные средства для ликвидации последствий катастрофы, порожденные ею проблемы не утратили своей остроты и актуальности. Достаточно сказать, что ежегодно на решение проблем, связанных с радиационными последствиями, Украина тратит порядка 3% своего госбюджета. Эта проблема никак не является локальной, которая касается нескольких отдельных стран, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, это глобальная - мировая проблема. Чернобыль это поистине память без границ, которая и сегодня продолжает волновать умы и души миллионов людей. Но человеку свойственно устремлять взгляд в будущее и жить будущим, но при этом надо помнить и не забывать уроки, извлеченные из прошлого", - отмечено в сообщении.