"Чернобыль - это память без границ": в Армении вспоминают жертв трагедии
Армения, 26 апреля, 2010, 14:23 — ИА Регнум. В Армении вспоминают жертв Чернобыльской трагедии. По традиции, 26 апреля в Ереване состоялось возложение цветов к мемориалу, к присутствующим обратился посол Украины в Армении
Авария на
Как говорится в сообщении посольства Украины в Армении, "взрыв на Чернобыльской атомной электростанции имел страшные последствия как для окружающей среды, так и для экономики Украины". "Чтобы наглядно представить себе ее масштабы, достаточно сказать, что кроме Украины, Белоруссии и России последствия Чернобыльской катастрофы ощутили на себе Швеция, Норвегия, Польша, Великобритания и другие страны. Украинский народ всегда будет помнить о мужестве и стойкости тех, кто несмотря на смертельную опасность предотвратил угрозу планетарной катастрофы и сделал все для смягчения последствий аварии на ЧАЭС. В том числе о свыше 3-х тысячах армянских специалистов, направленных на Украину. Чувство дружбы и братского сопереживания, проявленные представителями армянского народа, стали еще одним подтверждением искренности отношений между двумя народами.
12-13 апреля текущего года в Вашингтоне состоялся Саммит по вопросам ядерной безопасности. Одним из ключевых событий Саммита стало заявление Украины о решении избавиться от запасов высокообогащенных ядерных материалов до следующего Саммита 2012 года. Решение Украины избавиться от высокообогащенных ядерных материалов названо одним из главных достижений Саммита в сфере развития современной системы нераспространения. Высокообогащенные ядерные материалы - потенциальный источник экологической угрозы. Поэтому в интересах Украины, которая пережила наибольшую в истории человечества атомную катастрофу, минимизировать теоретическую угрозу нештатных ситуаций.
Было также подтверждено решение Соединенных Штатов о продолжении совместной работы по обеспечению ядерной безопасности, включая усилия по обеспечению безопасности Чернобыльского ядерного реактора и преодолению последствий аварии на ЧАЭС. Таким образом, заявив об отказе от собственных высокообогащенных ядерных материалов, Украина подтвердила, что остается последовательным участником международных усилий в сфере усиления физической защиты ядерных материалов, в полном объеме выполняет свои международные обязательства на этом направлении и вносит активный вклад в дело противодействия ядерному терроризму, проводит взвешенную политику в сфере нераспространения.
Сегодня, 24 года спустя, несмотря на значительные усилия государственных органов, работу ученых и специалистов, вложенные огромные средства для ликвидации последствий катастрофы, порожденные ею проблемы не утратили своей остроты и актуальности. Достаточно сказать, что ежегодно на решение проблем, связанных с радиационными последствиями, Украина тратит порядка 3% своего госбюджета. Эта проблема никак не является локальной, которая касается нескольких отдельных стран, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, это глобальная - мировая проблема. Чернобыль это поистине память без границ, которая и сегодня продолжает волновать умы и души миллионов людей. Но человеку свойственно устремлять взгляд в будущее и жить будущим, но при этом надо помнить и не забывать уроки, извлеченные из прошлого", - отмечено в сообщении.