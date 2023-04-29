Сальдо: сценарий с затоплением линии обороны ВС РФ водой из Днепра нереализуем

Херсон, , 01:47 — REGNUM Предполагаемый сценарий, при котором Украина резко спустит воду из водохранилищ при ГЭС для затопления первой линии обороны Вооруженных сил РФ в Херсонской области, технически невозможен. Об этом 28 апреля в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Каскад гидротехнических сооружений на Днепре не позволит воде резко пройти вниз по течению. Река является мощнейшей естественной преградой», — считает глава Херсонской области.

Сальдо пояснил, что в случае спуска воды потоки разойдутся по всей протяженности Днепра. Вода частично уйдёт в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы, не принося ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра, не соответствует действительности, на правом берегу тоже наблюдаются не слишком многочисленные подразделения, а Вооружённые силы России готовы к любой атаке, заявил 28 апреля Владимир Сальдо.