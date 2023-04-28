В Донецке сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ
Донецк, 28 апреля 2023, 22:38 — REGNUM Киевский район Донецка вечером 28 апреля подвергся обстрелу со стороны ВСУ, проинформировал мэр города Алексей Кулемзин.
«Очевидцы сообщают о прилётах возле школы № 19 в Киевском районе», — написал он в своём Telegram-канале.
Городские власти рекомендуют жителям не покидать укрытий, так как не исключены повторные обстрелы.
Как передавало ИА REGNUM, ранее 28 апреля украинские военные нанесли удар по Донецку. Один из снарядов попал в маршрутный автобус, который полностью выгорел. Погибли девять человек, в том числе ребёнок, пострадали 19 граждан.