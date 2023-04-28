Москва, 28 апреля, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Для российских туристов в Турции разрабатывают новую платёжную систему, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Завтрак в Турции

По его словам, «работа в этом направлении ведётся». Так Песков прокомментировал появившуюся в газете Sabah информацию о том, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о новой платёжной системе для туристов из России.

Также в издании отмечают, что россияне смогут воспользоваться средствами на своих счетах с помощью дебетовой карты.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция договорились увеличить количество авиарейсов для российских туристов. Насколько будет увеличено число перелётов и когда это произойдёт, пока не известно.