Киев, 28 апреля, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не справляется со своими обязанностями как в отношении экономической ситуации в стране, так и в отношении военных действий, и контрнаступление ВСУ, вопреки многочисленным заявлениям на этот счёт, не готово, заявил 28 апреля на своём YouTube-канале Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский не справляется. Прямо скажем, что ситуация сложнейшая. Экономика Украины продолжает падать, инфляция огромнейшая. Никакое наступление не готово», — сказал Соскин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 апреля заявил, что многократно проанонсированное контрнаступление ВСУ не следует считать «решающей битвой». Для «освобождения своих территорий» ВСУ, возможно, понадобится не одно, а два или более наступлений, пояснил он.

Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь 28 апреля заявил, что ВСУ завершают подготовку к наступлению и ждут приказа командования. Требовалось время на то, чтобы военнослужащие ВСУ научились использовать технику, поставленную западными странами, отметил он.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 28 апреля рассказал, что ВСУ готовятся в рамках своего контрнаступления форсировать Каховское водохранилище в нижнем течении Днепра. Идёт переброска бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, техники, рассказал он. ВС России готовы к возможной атаке, добавил Рогов.