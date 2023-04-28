Рогов: украинская армия готовится к форсированию Каховского водохранилища, их цель Энергодар

Мелитополь, , 08:07 — REGNUM Украинские войска готовятся к форсированию Каховского водохранилища — собирают войска и технику на правом берегу Днепра в Днепропетровской области. О планах противника рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Общественник считает, что вероятность штурма намного выше среднего. Противник активизировался, перебрасывает бронекатера, амфибии, скоростные понтонные переправы, живую силу и технику, включая гаубицы M777 с управляемыми снарядами.

ВСУ скапливают силы на правом берегу водохранилища в районе населённых пунктов Никополь, Марганец и Покровское.

«Туда перебросили 71-ю егерскую бригаду ВСУ, которая принимала участие в боях в Артёмовске. Одним из возможных направлений атаки может стать Энергодар», — сказал Рогов, добавив, что российские войска готовы встретить противника во всеоружии.

«Пусть украинские нацисты не испытывают никаких иллюзий насчёт Запорожской области», — заверил Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 27 апреля ракетным ударом по территории судостроительного завода в Николаеве российские военные уничтожили около 20 украинских и зарубежных офицеров большого ранга. Командующие проводили совещание, иностранцы были из англоязычных стран.