Глава МИД Украины Кулеба призвал не считать контрнаступление решающей битвой ВСУ

Одесса, Украина, , 18:57 — REGNUM Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 28 апреля на пресс-конференции со своими коллегами из стран Северной Европы в Одессе призвал не считать предстоящее контрнаступление ВСУ последней битвой.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Контрнаступление не следует считать решающей битвой», — сказал он, подчеркнув, что решающая битва — та, которая приведёт к полному освобождению украинских территорий.

«Этот вывод можно будет сделать в конце, а не в начале битвы. Если понадобится одно контрнаступление — будет одно, если нужно два или больше — будет так. Это не тот конфликт, который можно будет заморозить», — заявил дипломат, слова которого передает «Интерфакс Украина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что наступление ВСУ уже «тихонечко идёт». По её словам, украинская армия уже проводит наступление, которое было анонсировано ранее.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, считает, что ВСУ перейдут в контрнаступление по готовности, возможно, летом.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов высказал мнение, что киевский режим в случае контрнаступления ждёт поражение, ведь после него у Украины уже не останется «мужского потенциала» даже для обороны.