Кременная, ЛНР, 28 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции уничтожен Александр Бондаренко, который был претендентом на пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 28 апреля сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского уничтожен в бою под Кременной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2007–2011 годах Бондаренко работал в украинской редакции Би-Би-Си. Летом 2021 года его кандидатуру обсуждали на пост пресс-секретаря Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, командир элитного подразделения ВСУ Александр Чернигов уничтожен 24 апреля российскими военными в Артёмовске. В тот же день был ликвидирован другой офицер украинских Сил специальных операций Владимир Ободенко. Кроме того, появились кадры окопов с телами погибших под Артёмовском солдат ВСУ.