Анкара, 28 апреля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Турция и Россия достигли договоренности о новой платёжной системе для российских туристов. Об этом 28 апреля сообщила газета Sabah, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

По информации издания, туристы из России смогут использовать денежные средства на своих счетах с помощью дебетовой карты.

Как передавало ИА REGNUM, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что туризм является важной составляющей сотрудничества Анкары с Москвой, в Турции в 2023 году ожидают роста потока туристов из России. Он уточнил, что в 2022 году в Турции побывали 5,2 млн российских туристов.

Ранее атташе по культуре и туризму посольства Турции в России Илькер Озкан обратил внимание на то, что в этом году ожидается приезд более шести миллионов жителей РФ.