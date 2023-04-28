Рим, , 17:21 — REGNUM Прошедшая в Риме встреча по восстановлению Украины — это клоунада, заявил главный редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо, призвав прекратить вооружать Киев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьезное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня. И это позор!» — отметил он.

Травальо назвал позором организацию конференции по восстановлению Украины, «в то время как власти Италии посылают Киеву оружие, чтобы уничтожить то немногое, что еще осталось от неё».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италии отметили День освобождения страны от фашизма. Ежегодно 25 апреля в стране вспоминают бойцов Сопротивления, которые боролись с гитлеровцами (оккупировавшими север страны после 1943 года) и с местными коллаборационистами. Традиционно в крупнейших городах страны проходят шествия с цветами и фотографиями родственников, участвовавших в освобождении страны.