Итальянцев возмутили украинские флаги в День освобождения от фашизма
Турин, Италия, 26 апреля 2023, 18:21 — REGNUM В Италии отметили День освобождения страны от фашизма. Ежегодно 25 апреля в стране вспоминают бойцов Сопротивления, которые боролись с гитлеровцами (оккупировавшими север страны после 1943 года) и с местными коллаборационистами. Традиционно в крупнейших городах страны проходят шествия, с цветами и фотографиями родственников, участвовавших в освобождении Италии.
В этом году в Турине шествие закончилось скандалом. Местные активисты, увидев в толпе флаги НАТО и Украины, попытались сорвать их, после чего в толпе вспыхнули стычки с проукраинскими активистами и силами полиции. «Долой НАТО с митинга 25 апреля!» — выкрикивали представители анархистских и левых организаций, а также студенческих профсоюзов. В результате потасовки двое человек пострадали: одного увезли в больницу на скорой, а второй получил травму головы.
В Риме памятное шествие организовала Национальная ассоциация итальянских партизан (ANPI). Несколько сотен человек прошли с баннерами через районы Ченточелле и Квартикьоло. На митинге присутствовали преимущественно представители левых и антифашистских организаций, а также местные жители.
В Милане участники акции прошли по одной из центральных улиц города — Корсо Венеция — до центральной площади Дуомо. На митинге выступил мэр Милана Джузеппе Сала. На мероприятии также присутствовала Элли Шлейн — член Палаты депутатов Италии, национальный секретарь Демократической партии страны.
Не вся Италия в едином порыве вспомнила об освободителях страны от фашизма. Премьер-министр страны, избранная от правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони опубликовала в газете Corriere della Sera пространную статью, формально приуроченную к Дню освобождения от фашизма, но наполненную антироссийским содержанием и призывами «защищать демократию на Украине». То, что на стороне Киева воюют неонацистские формирования, включающие в себя европейских и в том числе итальянских неофашистов (о чем один из них открыто рассказал газете La Stampa), в статье Мелони не упоминается.
При этом премьер Италии рассказала о гордости за причастность к резолюции Европарламента от сентября 2019 года «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой СССР был де-факто обвинён в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией. Главный союзник гитлеровцев в Европе, фашистский режим Бенито Муссолини, в резолюции не упоминается.
25 апреля 1945 года Национальный комитет освобождения северной Италии объявил о начале всеобщей забастовки и вооруженного антифашистского восстания. Партизаны и повстанцы в ходе тяжёлых боёв освободили города на севере и в центре — Геную, Милан, Турин, Венецию, Болонью — ещё до прихода войск союзников. В 1946 году премьер-министр Альчиде де Гаспери предложил сделать 25 апреля национальным праздником. Эту дату считают условной, так как Движение Сопротивления в Италии проявила себя гораздо раньше.
Оппозиция режиму Муссолини в той или иной форме действовала с момента прихода дуче к власти в 1922 году. В июле 1943 года Муссолини свергли и арестовали собственные соратники (после чего Рим начал переговоры с союзниками), но вскоре фашистский лидер был освобождён нацистами. Вермахт и войска СС заняли север и центр страны, включая Рим. На оккупированной территории была создана марионеточная «Итальянская социальная республика» (более известная как «Республика Сало» — по местопребыванию коллаборационистских властей) во главе с Муссолини.
Тогда же Комитет национального освобождения объединил разрозненные партизанские группы — коммунистические Гарибальдийские бригады и группы активистов других запрещенных фашистами партий. Именно партизаны-гарибальдийцы 27 апреля 1945 года захватили пытавшегося сбежать в Швейцарию дуче и казнили его.