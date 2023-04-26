Турин, Италия, , 18:21 — REGNUM В Италии отметили День освобождения страны от фашизма. Ежегодно 25 апреля в стране вспоминают бойцов Сопротивления, которые боролись с гитлеровцами (оккупировавшими север страны после 1943 года) и с местными коллаборационистами. Традиционно в крупнейших городах страны проходят шествия, с цветами и фотографиями родственников, участвовавших в освобождении Италии.

Митинг, посвященный 78-й годовщине Дня освобождения (Festa della Liberazione). Итальянсы пришли почтить память участников итальянского Сопротивления. Рим. Италия. 25 апреля 2023 © Riccardo Antimiani/Global Look Press

В этом году в Турине шествие закончилось скандалом. Местные активисты, увидев в толпе флаги НАТО и Украины, попытались сорвать их, после чего в толпе вспыхнули стычки с проукраинскими активистами и силами полиции. «Долой НАТО с митинга 25 апреля!» — выкрикивали представители анархистских и левых организаций, а также студенческих профсоюзов. В результате потасовки двое человек пострадали: одного увезли в больницу на скорой, а второй получил травму головы.

Потасовка протестующих и сотрудников полиции. Турин. 25 апреля. 2023 © LaPresse. Andrea Alfano/Global Look Press

Пострадавший в результате потасовки в Турине Кадр из видео

В Риме памятное шествие организовала Национальная ассоциация итальянских партизан (ANPI). Несколько сотен человек прошли с баннерами через районы Ченточелле и Квартикьоло. На митинге присутствовали преимущественно представители левых и антифашистских организаций, а также местные жители.

Митинг, посвященный 78-й годовщине Дня освобождения (Festa della Liberazione). Итальянсы пришли почтить память участников итальянского Сопротивления. Рим. Италия. 25 апреля 2023 © Riccardo Antimiani/Global Look Press

Митинг, посвященный 78-й годовщине Дня освобождения (Festa della Liberazione). Итальянсы пришли почтить память участников итальянского Сопротивления. Рим. Италия. 25 апреля 2023 © Riccardo Antimiani/Global Look Press

Мэр Рима Роберто Гуалтьери (слева) и итальянский партизан Марио Ди Майо (справа) принимают участие в митинге, организованном Национальной ассоциацией итальянских партизан (ANPI), посвященном 78-й годовщине День освобождения (Festa della Liberazione) © Riccardo Antimiani/Global Look Press

В Милане участники акции прошли по одной из центральных улиц города — Корсо Венеция — до центральной площади Дуомо. На митинге выступил мэр Милана Джузеппе Сала. На мероприятии также присутствовала Элли Шлейн — член Палаты депутатов Италии, национальный секретарь Демократической партии страны.

Митинг, посвященный 78-й годовщине Дня освобождения Италии (Festa della Liberazione). Милан. 25 апреля. 2023 год © stefano de grandis/© Riccardo Antimiani/Global Look Press

Шествие с прибытием на Пьяцца Дуомо по случаю Дня освобождения, с финальным митингом мэра Джузеппе Сала. Милан © stefano de grandis/© Riccardo Antimiani/Global Look Press

Митинг, посвященный 78-й годовщине Дня освобождения Италии (Festa della Liberazione). Милан. 25 апреля. 2023 год © stefano de grandis/© Riccardo Antimiani/Global Look Press

Не вся Италия в едином порыве вспомнила об освободителях страны от фашизма. Премьер-министр страны, избранная от правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони опубликовала в газете Corriere della Sera пространную статью, формально приуроченную к Дню освобождения от фашизма, но наполненную антироссийским содержанием и призывами «защищать демократию на Украине». То, что на стороне Киева воюют неонацистские формирования, включающие в себя европейских и в том числе итальянских неофашистов (о чем один из них открыто рассказал газете La Stampa), в статье Мелони не упоминается.

Джорджа Мелони © LaPresse/Roberto Monaldo/Global Look Press

При этом премьер Италии рассказала о гордости за причастность к резолюции Европарламента от сентября 2019 года «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой СССР был де-факто обвинён в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией. Главный союзник гитлеровцев в Европе, фашистский режим Бенито Муссолини, в резолюции не упоминается.

Итальянские партизаны за столом у карты боевых действий. 1944

25 апреля 1945 года Национальный комитет освобождения северной Италии объявил о начале всеобщей забастовки и вооруженного антифашистского восстания. Партизаны и повстанцы в ходе тяжёлых боёв освободили города на севере и в центре — Геную, Милан, Турин, Венецию, Болонью — ещё до прихода войск союзников. В 1946 году премьер-министр Альчиде де Гаспери предложил сделать 25 апреля национальным праздником. Эту дату считают условной, так как Движение Сопротивления в Италии проявила себя гораздо раньше.

Итальянские партизаны на улицах Милана. 25 апреля 1945 года

Оппозиция режиму Муссолини в той или иной форме действовала с момента прихода дуче к власти в 1922 году. В июле 1943 года Муссолини свергли и арестовали собственные соратники (после чего Рим начал переговоры с союзниками), но вскоре фашистский лидер был освобождён нацистами. Вермахт и войска СС заняли север и центр страны, включая Рим. На оккупированной территории была создана марионеточная «Итальянская социальная республика» (более известная как «Республика Сало» — по местопребыванию коллаборационистских властей) во главе с Муссолини.

Бенито Муссолини

Солдаты Национальной Республиканской гвардии. Март 1944

Тогда же Комитет национального освобождения объединил разрозненные партизанские группы — коммунистические Гарибальдийские бригады и группы активистов других запрещенных фашистами партий. Именно партизаны-гарибальдийцы 27 апреля 1945 года захватили пытавшегося сбежать в Швейцарию дуче и казнили его.