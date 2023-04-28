Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Москва, 28 апреля 2023, 16:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ опубликован 28 апреля на официальном портале правовой информации.
Согласно новой норме, исключается продажа вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним.
Кроме того, закон запрещает предлагать такие товары на выставках, ярмарках, в мобильных киосках, с использованием автоматов или дистанционным способом.
Теперь вейпы можно будет продавать только в розничных магазинах без открытой выкладки и демонстрации. Также запрещено предоставлять скидки на них, а в рекламе — демонстрировать процесс их использования.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон об усилении ответственности за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, защитить здоровье детей депутатов просили родители и учителя.