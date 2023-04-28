Москва, , 16:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ опубликован 28 апреля на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин © Михаил Климентьев/РИА Новости

Согласно новой норме, исключается продажа вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним.

Кроме того, закон запрещает предлагать такие товары на выставках, ярмарках, в мобильных киосках, с использованием автоматов или дистанционным способом.

Теперь вейпы можно будет продавать только в розничных магазинах без открытой выкладки и демонстрации. Также запрещено предоставлять скидки на них, а в рекламе — демонстрировать процесс их использования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла закон об усилении ответственности за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, защитить здоровье детей депутатов просили родители и учителя.