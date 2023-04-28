Москва, 28 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Уже в следующем году отечественная экономика восстановится до уровня конца 2021 года, ожидают в Банке России. Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

После заседания совета директоров ЦБ повысил прогноз динамики российского ВВП по итогам 2023 года. Ранее ожидалось, что произойдёт спад на уровне 1% или рост в 1%. Теперь, после учёта новых данных, ЦБ в базовом сценарии ожидает прироста ВВП в 2023 году на 0,5–2,0%, а в 2024 году — на 0,5–2,5%.

«Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5–2,5%», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России пятый раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — 7,5% годовых. Такие же решения были приняты в октябре и декабре 2022 года, в феврале и марте 2023-го. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки может произойти на ближайшем заседании совета директоров в случае, если появятся признаки ускорения инфляции.