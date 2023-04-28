Берлин, 28 апреля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что в середине года начнутся поставки на Украину до 80 танков Leopard 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

Он отметил, что поставки Киеву боевых танков Leopard 1 A5 только начались.

«Поставки до 80 боевых танков Leopard 1 начнутся в середине года», — заявил он в интервью испанской газете Vanguardia.

Он уточнил, что в ходе встречи контактной группы на базе Рамштайн в Германии была подготовлена почва для создания в Польше центра технического обслуживания парка танков Leopard 2.

Как передавало ИА REGNUM, по словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, Вашингтон намерен поставить Киеву танки Abrams до конца текущего года. При этом она отметила, что обучение украинских танкистов на Abrams ещё не началось.

Противотанковые комплексы «Корнет» могут эффективно поражать немецкие танки Leopard 2, которые страны НАТО намерены поставить Киеву. Несмотря на то, что немецкие танки Leopard 2 обладают хорошей защитой, их могут эффективно поражать противотанковые комплексы «Корнет», авиаракеты «Атака» и «Вихрь», а также 125-мм снаряды типа «Манго».