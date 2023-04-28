Москва, 28 апреля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей, отправили под домашний арест сроком до 26 июня. Такое решение принял 28 апреля Пресненский районный суд Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

Следствие ходатайствовало об избрании Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста. Также был рассмотрен вопрос о запрете обвиняемой пользоваться средствами связи и выходить в сеть Интернет. Оба ходатайства удовлетворены судом: Блиновская пробудет под домашним арестом два месяца, а также не сможет пользоваться Интернетом.

В суде следователь отметил, что блогер может попытаться скрыться, так как уже и так была задержана при попытке выехать из России, а также угрожать свидетелям, в связи с чем целесообразно оставить её под домашним арестом. Адвокат, в свою очередь, заверил, что блогер не пыталась скрыться и не знала о вероятном уголовном деле.

«Поездка Блиновской была плановой, у неё не было никаких уведомлений, что в отношении неё возбуждено уголовное дело», — заявила в суде адвокат Наталия Сальникова.

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Защита отметила, что Блиновская добровольно сдала загранпаспорт и попросила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 апреля Блиновская была задержана в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении известного блогера, которую журналистка Ксения Собчак прозвала инфоцыганкой, возбуждено два уголовных дела по статьям, связанным с легализацией денежных средств и имущества и уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, Блиновская «дробила» бизнес, что позволило ей занизить полученные доходы и не заплатить за период 2019–2021 годов свыше 918 млн рублей налогов. В марте 2023 года появившуюся было в СМИ информацию о том, что деятельностью блогера заинтересовалась полиция, Блиновская опровергла, заявив, что это «фейк», а налоги она платит. Тем не менее после задержания Блиновская полностью признала вину.